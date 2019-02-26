В НАБУ проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются. В общем детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 дело слушается в суде ... ", - сообщили в НАБУ.
В пресс-службе добавили, что следует понимать, что расследование коррупционных схем в оборонной сфере сложные и имеют свою специфику, которая отличает их от остальных коррупционных преступлений:
- часто закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя;
- часть документов, в том числе, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности;
- отсутствует рынок товаров военного и двойного назначения, затрудняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами;
- выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более.
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