В НАБУ проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке

"Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются. В общем детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 дело слушается в суде ... ", - сообщили в НАБУ.



В пресс-службе добавили, что следует понимать, что расследование коррупционных схем в оборонной сфере сложные и имеют свою специфику, которая отличает их от остальных коррупционных преступлений:

- часто закупки товаров осуществляются по закрытым процедурам, без проведения конкурентных торгов, при отсутствии четко установленной процедуры определения цены закупки и победителя;

- часть документов, в том числе, которые могут быть доказательствами, имеют гриф секретности;

- отсутствует рынок товаров военного и двойного назначения, затрудняет проведение товароведческой экспертизы, определение рыночной цены, на основании которой можно утверждать об ущербе, нанесенном коррупционными схемами;

- выяснение обстоятельств совершения преступления требует получения информации из-за рубежа, что длится от полугода и более.



Как сообщал УНН, во времена Гриценко продали половину БТРов украинской армии.