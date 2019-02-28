Декриміналізація незаконного збагачення нівелює антикорупційну реформу - TI
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Неконституційність "незаконного збагачення" означатиме амністію для всіх посадовців, адже усі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, і практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій Transparency International Ukraine заяві, підписантами якої стали загалом 11 громадських організацій, передає УНН.
Заява стала реакцією на визнання Конституційним судом 26 лютого неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення посадовців.
"Декриміналізація незаконного збагачення означатиме повну амністію для абсолютно всіх посадовців із сумнівними статками, а отже - практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні", - йдеться у заяві.
За словами громадськості, таке рішення КСУ призведе до закриття щонайменше 50 справ щодо ймовірного незаконного збагачення топ-посадовців, які наразі розслідує НАБУ. Закриють також усі такі справи, які наразі слухаються у судах, йдеться у заяві.
Більше того, зазначили ГО, "декриміналізація незаконного збагачення порушує міжнародні зобов’язання України та може призвести до припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом".
"Декриміналізація незаконного збагачення фактично означатиме забезпечення безкарності чиновників ціною значних фінансових проблем для всіх українців", - йдеться у заяві громадських організацій.
У заяві йдеться також про те, що всі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, набуті протягом останніх двох із половиною років, після введення в дію відповідальності за незаконне збагачення у новій редакції.
Концепція е-декларування посадовців, на думку громадськості, взагалі буде зруйнована. “Система декларування перетвориться із механізму викриття корупційних статків та ініціювання притягнення до відповідальності на системи інформування населення про збагачення чиновників”, - сказано у заяві.
Злочин брехні в декларації також втратить значення, адже якщо набуття невиправданого майна стане законним, то “потреба” у неправдивому декларування зникне, додали ГО.
Громадські організації підкреслили також, що юридичних підстав вважати злочин незаконного збагачення неконституційним та таким, що порушує презумпцію невинуватості, немає.
Нагадаємо, у ЄС спростували аргументи КСУ щодо скасування статті про незаконне збагачення.