Декриміналізація незаконного збагачення нівелює антикорупційну реформу - TI

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Неконституційність "незаконного збагачення" означатиме амністію для всіх посадовців, адже усі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, і практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні. Про це йдеться в оприлюдненій Transparency International Ukraine заяві, підписантами якої стали загалом 11 громадських організацій, передає УНН.