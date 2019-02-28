Декриминализация незаконного обогащения нивелирует антикоррупционную реформу - TI

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Неконституционность "незаконного обогащения" означает амнистию для всех должностных лиц, ведь все субъекты э-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине. Об этом говорится в обнародованном Transparency International Ukraine заявлении, подписантами которого стали в общей сложности 11 общественных организаций, передает УНН.