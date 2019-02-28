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Декриминализация незаконного обогащения нивелирует антикоррупционную реформу - TI

Декриминализация незаконного обогащения нивелирует антикоррупционную реформу - TI

Киев  •  УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Неконституционность "незаконного обогащения" означает амнистию для всех должностных лиц, ведь все субъекты э-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине. Об этом говорится в обнародованном Transparency International Ukraine заявлении, подписантами которого стали в общей сложности 11 общественных организаций, передает УНН.

Заявление стало реакцией на признание Конституционным судом 26 февраля неконституционной статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение чиновников.

"Декриминализация незаконного обогащения будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами, а значит - практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине", - говорится в заявлении.

По словам общественности, такое решение КСУ приведет к закрытию менее 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые сейчас расследует НАБУ. Закроют также все такие дела, которые сейчас слушаются в судах, говорится в заявлении.

Более того, отметили ОО, "декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом".

"Декриминализация незаконного обогащения фактически означает обеспечение безнаказанности чиновников ценой значительных финансовых проблем для всех украинцев", - говорится в заявлении общественных организаций.

В заявлении говорится также о том, что все субъекты э-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, приобретенные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в новой редакции.

Концепция электронного декларирования чиновников, по мнению общественности, вообще будет разрушена. "Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных доходов и инициирования привлечения к ответственности на систему информирования населения об обогащении чиновников", - говорится в заявлении.

Преступление лжи в декларации также потеряет значение, ведь если приобретение неоправданного имущества станет законным, то "потребность" в ложном декларировании исчезнет, добавили ОО.

Общественные организации подчеркнули также, что юридических оснований считать преступление незаконного обогащения неконституционным и таким, что нарушает презумпцию невиновности, нет.

Напомним, в ЕС опровергли аргументы КСУ об отмене статьи о незаконном обогащении.

Украинские Национальные Новости

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