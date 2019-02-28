САП може перекваліфікувати провадження щодо трьох високопосадовців на недостовірне декларування

У САП зазначили, що визнання КСУ неконституційності статті про незаконне збагачення тягне за собою недопустимість всіх доказів, зібраних під час розслідування передбаченого нею злочину – передусім результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, прокурори САП у трьох останніх справах, які стосувалися незаконного збагачення (стосовно судді з Луганської області, міністра інфраструктури та голови Держаудитслужби, обвинувальні акти в яких передано до суду протягом 2016-2019 років), змушені переглянути доказову базу та визначитись щодо можливості продовження доказування хоча б злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

У САП зазначили, що цей злочин є легким і фактично не становить небезпеки для цих трьох суб’єктів, на відміну від тепер нечинної статті 368-2, що передбачала 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Крім того, у САП додали, що абсолютно ймовірною є ситуація, коли внаслідок "втрати" доказів незаконного збагачення не залишиться інструментів для доказування і недостовірності декларування.

За даними САП, у четвертому кримінальному провадженні стосовно колишнього прокурора сил АТО йому інкримінувалось лише незаконне збагачення, від обвинувачення у вчиненні якого прокурор САП має відмовитись уже на наступному судовому засіданні.

Нагадаємо, Конституційний Суд України своїм Рішенням визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) неконституційною.