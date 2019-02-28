САП может переквалифицировать производства по трем чиновникам на недостоверное декларирование

В САП отметили, что признание КСУ неконституционности статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования предусмотренного ею преступления — прежде всего результатов негласных следственных (розыскных) действий.

Таким образом, прокуроры САП в трех последних делах, касающихся незаконного обогащения (в отношении судьи из Луганской области, министра инфраструктуры и председателя Держаудитслужбы, обвинительные акты в которых передано в суд в течение 2016-2019 лет), вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

В САП отметили, что это преступление является легким и практически не представляет опасности для этих трех субъектов, в отличие от теперь недействительной статьи 368-2, предусматривающей 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Кроме того, в САП добавили, что абсолютно вероятна ситуация, когда в результате “потери” доказательств незаконного обогащения не останется инструментов для доказывания и недостоверности декларирования.

По данным САП, в четвертом уголовном производстве в отношении бывшего прокурора сил АТО ему инкриминировалось лишь незаконное обогащение, от обвинения в совершении которого прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании.

Напомним, Конституционный Суд Украины своим Решением признал статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) неконституционным.