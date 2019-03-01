Холодницкий: из-за решения КСУ по статье о незаконном обогащении избегут суда почти 30 депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
По его словам, за годы работы НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств были закрыты, четыре - направлено в суд, а 65 до сих пор расследуются.
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Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины.
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Напомним, в заявлении Transparency International Ukraine, подписавшими которой стали 11 общественных организаций, говорится о том, что, неконституционность "незаконного обогащения" означает амнистию для всех должностных лиц, ведь все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине.