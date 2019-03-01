За період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень за незаконне збагачення - Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За період роботи НАБУ і САП розпочато 106 проваджень за незаконне збагачення. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє УНН.
“Всього за період роботи НАБУ і САП ми розпочали 106 проваджень за ознаками злочину, передбачуваного як незаконне збагачення. З них станом на сьогодні:65 проваджень є такими, які розслідуються, 37 проваджень було закрито, 4 провадження було направлено до суду з обвинувальними актами без угод і будь-яких інших пом’якшуючих обставин”, — розповів Холодницький.
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Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені журналістами щодо розкрадань в оборонному комплексі України.
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Нагадаємо, в заяві Transparency International Ukraine, підписантами якої стали 11 громадських організацій, йдеться про те що, неконституційність "незаконного збагачення" означатиме амністію для всіх посадовців, адже усі суб’єкти е-декларування отримають індульгенцію на сумнівні статки, і практично нівелює всю антикорупційну реформу в Україні.