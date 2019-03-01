За период работы НАБУ и САП начато 106 производств за незаконное обогащение - Холодницкий

"Всего за период работы НАБУ и САП мы начали 106 производств по признакам преступления, предполагаемого как незаконное обогащение. Из них на сегодня: 65 производств являются такими, которые расследуются, 37 производств были закрыты, 4 производства было направлено в суд с обвинительными актами без соглашений и любых других смягчающих обстоятельств", - рассказал Н.Холодницкий.

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Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

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Напомним, в заявлении Transparency International Ukraine, подписантами которой стали 11 общественных организаций, говорится о том, что, неконституционности "незаконного обогащения" означает амнистию для всех должностных лиц, ведь все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, и практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине.