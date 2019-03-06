ВККС затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, передає кореспондент УНН.
Так, сьогодні, 6 березня 2019 року, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів відбулося засідання, на якому затвердили рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 2 серпня 2018 року.
Як повідомляв УНН, у наступний етап конкурсу до Антикорупційного суду пройшов 71 кандидат.
Нагадаємо, орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.