ВККС утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, передает корреспондент УНН.
Так, сегодня, 6 марта 2019 года, в Высшей квалификационной комиссии судей состоялось заседание, на котором утвердили рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 августа 2018 года.
Как сообщал УНН, в следующий этап конкурса в Антикоррупционного суда прошел 71 кандидат.
Напомним, ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.