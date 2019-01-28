У наступний етап конкурсу до Антикорупційного суду пройшов 71 кандидат

"Сьогодні ми завершили спільні засідання за участі 6 членів Громадської ради міжнародних експертів та 16 членів ВККС. Кандидати ще продовжують участь у конкурсі", - зазначив голова ВККС.

За його словами, під час спільних співбесід кандидатам на посади суддів було поставлено 1169 питань.

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Зазначимо, що за підсумками складення іспиту, до наступного етапу було допущено 113 кандидатів, зокрема 81 — до Вищого антикорупційного суду та 32 — до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Втім, до 49 кандидатів (43%) виникли питання у членів ГРМЕ щодо доброчесності та професійності, тоді як до 64 кандидатів (57%) таких питань не було і вони одразу перейшли до наступного етапу конкурсу - співбесід за результатами дослідження досьє.

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Загалом у наступному етапі візьме участь 71 кандидат. Серед них — 42 судді, 17 — адвокатів, 6 - науковців, 6 - кандидатів із сукупним стажем. З числа тих, хто пройшов далі - 50 чоловіків та 21 — жінки, всі кандидати переважно у віці від 30 до 49 років, 15 з яких мають науковий ступінь кандидата юридичних наук та 2 доктора юридичних наук.

За словами голови ГРМЕ Сера Ентоні Хупера, найбільш розповсюдженими причинами негативного рішення щодо кандидата були: невідповідність декларування, уникнення сплати податків кандидатом, підозри в прийнятті упереджених рішень в якості судді, а також - кілька випадків - через некоректні пости у соцмережах.

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Нагадаємо, що загалом на спеціальних спільних засіданнях розглядалось питання щодо відповідності 49 кандидатів критеріям на посаду судді Вищого антикорупційного суду.