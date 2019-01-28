В следующий этап конкурса в Антикоррупционный суд прошел 71 кандидат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В конкурсе на должности в Высшем антикоррупционном суде продолжит участвовать 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). Об этом сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков во время совместного брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы завершили совместные заседания с участием 6 членов Общественного совета международных экспертов и 16 членов ВККС. Кандидаты еще продолжают участие в конкурсе", - отметил председатель ВККС.
По его словам, во время совместных собеседований кандидатам на должности судей было поставлено 1169 вопросов.
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Отметим, что по итогам сдачи экзамена, к следующему этапу было допущено 113 кандидатов, в том числе 81 - в Высший антикоррупционный судаи 32 - в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Впрочем, к 49 кандидатам (43%) возникли вопросы у членов ОСМЭ относительно добропорядочности и профессионализма, тогда как к 64 кандидатам (57%) таких вопросов не было и они сразу перешли к следующему этапу конкурса - собеседований по результатам исследования досье.
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Всего в следующем этапе примет участие 71 кандидат. Среди них - 42 судьи, 17 - адвокатов, 6 - ученых, 6 - кандидатов с совокупным стажем. Из числа тех, кто прошел дальше - 50 мужчин и 21 - женщина, все кандидаты преимущественно в возрасте от 30 до 49 лет, 15 из которых имеют научную степень кандидата юридических наук и 2 доктора юридических наук.
По словам главы ОСМЭ Сэра Энтони Хупера, наиболее распространенными причинами отрицательного решения по кандидату были: несоответствие декларирования, уклонение от уплаты налогов кандидатом, подозрения в принятии предвзятых решений в качестве судьи, а также - несколько случаев - из-за некорректных постов в соцсетях.
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Напомним, что всего на специальных совместных заседаниях рассматривался вопрос о соответствии 49 кандидатов критериям на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.