У ВККС розповіли, коли в Україні запрацює Антикорупційний суд

“(Щодо іспиту для кандидатів в ВАС — ред.) Дата ще не визначена, орієнтуємося на 12-13 листопада. Всі конкурсні процедури сподіваємося закінчити до лютого. Потім наші рекомендації розгляне Вища рада правосуддя (судячи з досвіду попередніх конкурсів, на цю процедуру їм знадобитися 2-4 тижні), після чого Президент повинен підписати відповідний указ...”, - розповів Козьяков.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде створений Антикорупційний суд до травня, він відповів: “Орієнтовно”.

Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду України подали 128 претендентів.