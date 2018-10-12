У ВККС розповіли, коли в Україні запрацює Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу. Про це у інтерв’ю "Фокусу" заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, передає УНН.
“(Щодо іспиту для кандидатів в ВАС — ред.) Дата ще не визначена, орієнтуємося на 12-13 листопада. Всі конкурсні процедури сподіваємося закінчити до лютого. Потім наші рекомендації розгляне Вища рада правосуддя (судячи з досвіду попередніх конкурсів, на цю процедуру їм знадобитися 2-4 тижні), після чого Президент повинен підписати відповідний указ...”, - розповів Козьяков.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде створений Антикорупційний суд до травня, він відповів: “Орієнтовно”.
Нагадаємо, документи для участі у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду України подали 128 претендентів.