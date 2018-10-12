В ВККС рассказали, когда в Украине заработает Антикоррупционный суд

“(Относительно экзамена для кандидатов в ВАС — ред.) Дата еще не определена, ориентируемся на 12-13 ноября. Все конкурсные процедуры надеемся закончить к февралю. Затем наши рекомендации рассмотрит Высший совет правосудия (судя по опыту предыдущих конкурсов, на эту процедуру им понадобиться 2-4 недели), после чего Президент должен подписать соответствующий указ...”, - рассказал Козьяков.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли создан Антикоррупционный суд к маю, он ответил: “Ориентировочно”.

Напомним, документы для участия в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины подали 128 претендентов.