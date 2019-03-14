НБУ не видит оснований для отмены транша от МВФ из-за отмены статьи о незаконном обогащении

Он напомнил, что в Украине на днях работала техническая миссия МВФ, которая не делает финальных выводов.



"Миссия закончила работу. Мы довольны ее визитом. (...) Действительно вопрос решения Конституционного суда обсуждался. Как оно может повлиять на дальнейшее ... Но каких-то решений сегодня принято не было. Мы продолжаем работать в обычном режиме и не видим в этом каких-то рисков для продолжение сотрудничества с МВФ и получения очередных траншей, которые запланированы (очередной) в мае, а следующий в ноябре", - сказал Смолый.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.

Почти 30 народных депутатов почти из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом.