У наступний вівторок до України прибуде місія МВФ

"Наступного тижня, з 21 травня, в Україну приїжджає місія МВФ працювати упродовж двох тижнів", - зазначив Довбенко.



За його словами, згідно з меморандумом з МВФ, Україна взяла на себе зобов’язання розглянути законопроект щодо консолідації функцій державного управління на фінансових ринках ще до 31 березня поточного року. Втім він опинився у "прохідній" частині порядку денного цього пленарного тижня Верховної Ради України.



При цьому він додав, що міжнародні партнери України не розуміють, чому розгляд законопроекту переноситься.



Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила обраному Президенту України Володимиру Зеленському про продовження підтримки економіки України.