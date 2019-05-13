В следующий вторник в Украину прибудет миссия МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В следующий вторник, 21 мая, в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда, которая будет работать в стране в течение двух недель. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"На следующей неделе, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - отметил Довбенко.
По его словам, согласно меморандуму с МВФ, Украина взяла на себя обязательства рассмотреть законопроект о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках еще до 31 марта текущего года. Впрочем он оказался в "проходной" части повестки дня этой пленарной недели Верховной Рады Украины.
При этом он добавил, что международные партнеры Украины не понимают, почему рассмотрение законопроекта переносится.
Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила избранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому о продлении поддержки экономики Украины.