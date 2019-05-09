Глава МВФ повідомила Зеленському про підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила обраному Президенту України Володимиру Зеленському про продовження підтримки економіки України. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
"... мадам Лагард в контакті з містером Зеленським з питання його обрання в якості Президента України", повідомив Райс.
За його словами, Лагард у листі до Зеленського наголосила, що МВФ готовий продовжувати допомагати Україні.
Разом з тим, представник МВФ додав, що глава Фонду тримає контакт з чинним президентом України Петром Порошенком.
Як повідомляв УНН, Порошенко обговорив з главою МВФ ситуацію навколо ПриватБанку.