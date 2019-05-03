Порошенко обговорив з главою МВФ ситуацію навколо ПриватБанку

"Ситуація навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації ПриватБанку може поставити під загрозу фінансову стабільність держави. Про це сьогодні говорив з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард", - написав глава держави.

Порошенко також висловив вдячність Лагард за сталу підтримку реформ в Україні та за запевнення у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ.



Як повідомляв УНН, 18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку.



Міжнародний валютний фонд, коментуючи це рішення, заявив, що продовжує підтримувати зусилля влади України щодо реформування фінансового сектору та корпоративного врядування у держбанках, а також закликає владу продовжувати зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків.