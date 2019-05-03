Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудил ситуацию вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка. Об этом Порошенко сообщил в Twitter, передает УНН.
"Ситуация вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - написал глава государства.
Порошенко также выразил благодарность Лагард за постоянную поддержку реформ в Украине и за заверения в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ.
Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализации ПриватБанка. В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка.
Международный валютный фонд, комментируя это решение, заявил, что продолжает поддерживать усилия власти Украины по реформированию финансового сектора и корпоративного управления в госбанках, а также призывает власти продолжать усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков.