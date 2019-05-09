Глава МВФ сообщила с Зеленскому про поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила избранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому про продолжение поддержки экономики Украины. Об этом во время брифинга сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает УНН.
"... мадам Лагард в контакте с мистером Зеленским по вопросу избрания в качестве Президента Украины", - сообщил Райс.
По его словам, Лагард в письме Зеленскому подчеркнула, что МВФ готов продолжать помогать Украине.
Вместе с тем, представитель МВФ добавил, что глава Фонда держит контакт с действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщал УНН, Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка.