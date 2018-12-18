МВФ виділив новий транш та погодив нову програму кредитування для України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Рада Міжнародного валютного фонду узгодила нову кредитну програму stand-by для України на 14 місяців. Перший транш розміром 1,4 мільярдів доларів очікується найближчим часом. Загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми складе 3,9 мільярдів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Президента України Петра Порошенко.
“Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів США. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд дол США, що відбудеться вже найближчим часом”, — повідомив президент.
Нова програма співпраці має замінити програму Extended Fund Facility (EFF), яка діяла в Україні з 2015 року.
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Додамо, що стара програма МВФ для України EFF розрахована на середню та довгострокову співпраці з країнами, що мають довгострокові проблеми у нестачі коштів. Ця програма передбачає проведення довгострокових реформ та має довший період погашення заборгованості.
У свою чергу, нова погоджена кредитна програма Stand-by, яку погодили у МВФ, є короткостроковою (не більше 3 років) та призначена для подолання дефіциту коштів у короткостроковій перспективі.
Як повідомляв УНН, Міжнародний Валютний Фонд у вівторок мав прийняти рішення щодо точної суми і дати виплат для України за програмою stand-by.
Нагадаємо, Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня.
Гарна новина – як і домовлялися з директором-розпорядником МВФ @Lagarde, Рада директорів MВФ ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на суму 3,9 млрд доларів США. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд дол США. pic.twitter.com/zkJMTIlTaF— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 грудня 2018 р.