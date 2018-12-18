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МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины

Киев • УНН

 • 13601 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Совет Международного валютного фонда согласовал новую кредитную программу stand-by для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Президента Украины Петра Порошенко.

МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины

"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 миллиарда долларов США. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 миллиарда долл США, который состоится уже в ближайшее время", - сообщил президент.

Новая программа сотрудничества должен заменить программу Extended Fund Facility (EFF), которая действовала в Украине с 2015 года.

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Добавим, что старая программа МВФ для Украины EFF рассчитана на среднюю и долгосрочное сотрудничество со странами, которые имеют долгосрочные проблемы в недостатке средств. Эта программа предусматривает проведение долгосрочных реформ и имеет более длительный период погашения задолженности.

В свою очередь, новая согласована кредитная программа Stand-by, которую согласовали в МВФ, является краткосрочной (не более 3 лет) и предназначена для преодоления дефицита средств в краткосрочной перспективе.

Как сообщал УНН, Международный Валютный Фонд во вторник должен принять решение относительно точной суммы и даты выплат для Украины по программе stand-by.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда до 25 декабря.

Хорошая новость - как и договаривались с директором-распорядителем МВФ @Lagarde , Совет директоров MВФ приняла программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на сумму 3,9 миллиарда долларов США. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 миллиарда долл США. pic.twitter.com/zkJMTIlTaF

- Петр Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018

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