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НБУ очікує отримати транш від МВФ до 25 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня 2018 року у розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.

НБУ очікує отримати транш від МВФ до 25 грудня

“Засідання Ради директорів МВФ заплановане на вівторок, 18 грудня, де буде розглядатися українське питання. Ми очікуємо позитивне рішення по прийняттю програми Stand-by на заміну діючої сьогодні програми розширеного фінансування. Ми очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення, тобто, до Різдва (25 грудня — ред.), як я вже говорив в одному з інтерв’ю”, — сказав голова НБУ.

Смолій розповів, що вони розраховують на отримання траншу у сумі від 1,4 до 1,9 млрд дол. 

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною на 18 грудня.

МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. 

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами. 

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