НБУ очікує отримати транш від МВФ до 25 грудня

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня 2018 року у розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.