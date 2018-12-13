НБУ очікує отримати транш від МВФ до 25 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня 2018 року у розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
“Засідання Ради директорів МВФ заплановане на вівторок, 18 грудня, де буде розглядатися українське питання. Ми очікуємо позитивне рішення по прийняттю програми Stand-by на заміну діючої сьогодні програми розширеного фінансування. Ми очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення, тобто, до Різдва (25 грудня — ред.), як я вже говорив в одному з інтерв’ю”, — сказав голова НБУ.
Смолій розповів, що вони розраховують на отримання траншу у сумі від 1,4 до 1,9 млрд дол.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною на 18 грудня.
МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.