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Названо дату проведення ради директорів МВФ щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною на 18 грудня. Про це йдеться в розкладі ради директорів МВФ, передає УНН.

Названо дату проведення ради директорів МВФ щодо України

На порядку денному МВФ на 18 грудня темою значиться “Україна — Запит про угоду Stand-by та скасування договору в рамках Розширеного фонду”.

Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.

Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України максимально швидко направило Міжнародному валютному фонду для консультацій ухвалений Державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

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