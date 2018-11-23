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Мінфін направить МВФ на консультації ухвалений Бюджет-2019

Мінфін направить МВФ на консультації ухвалений Бюджет-2019

Київ • УНН

 • 8469 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство фінансів України максимально швидко направить Міжнародному валютному фонду для консультацій ухвалений Державний бюджет на 2019 рік. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“Зараз максимально швидко бюджет буде направлений на консультації з нашими партнерами. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо перейти до вибору дати і будемо знати, коли МВФ буде готовий виносити на розгляд Ради питання затвердження нової програми з Україною”, — сказала вона.

Маркарова уточнила, що всі кошти, які надійдуть від МВФ, підуть у резерви НБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

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