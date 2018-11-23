Мінфін направить МВФ на консультації ухвалений Бюджет-2019

“Зараз максимально швидко бюджет буде направлений на консультації з нашими партнерами. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо перейти до вибору дати і будемо знати, коли МВФ буде готовий виносити на розгляд Ради питання затвердження нової програми з Україною”, — сказала вона.

Маркарова уточнила, що всі кошти, які надійдуть від МВФ, підуть у резерви НБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.