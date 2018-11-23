Минфин направит МВФ на консультации Бюджет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство финансов Украины максимально быстро направит Международному валютному фонду для консультаций принятый Государственный бюджет на 2019 год. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
“Сейчас очень быстро бюджет будет направлен на консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем перейти к выбору даты и будем знать, когда МВФ готов выносить на рассмотрение Совета вопрос утверждения новой программы с Украиной”, - сказала она.
Маркарова уточнила, что все средства, которые поступят от МВФ, пойдут в резервы НБУ.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.