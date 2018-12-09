Названа дата проведения совета директоров МВФ по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Международный валютный фонд назначил совет директоров о сотрудничестве с Украиной на 18 декабря. Об этом говорится в расписании совета директоров МВФ, передает УНН.
На повестке дня МВФ на 18 декабря темой значится "Украина - Запрос о соглашении Stand-by и отмены договора в рамках Расширенного фонда".
Как сообщал УНН, МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.
Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины максимально быстро направило Международному валютному фонду для консультаций принят Государственный бюджет на 2019 год.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.