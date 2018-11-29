МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтвердила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною. Про це інформує УНН із посиланням на сайт спеціального агентства Організації Об’єднаних Націй.

28 листопада Лагард провела телефонну розмову з Президентом України Петром Порошенком.

“У мене сьогодні була конструктивна розмова з президентом Порошенком, у якій ми обговорили стан угоди stand-by. Президент поінформував мене щодо основних показників бюджету на 2019 рік, який нещодавно був схвалений парламентом і який наразі розглядають співробітники МВФ. Його попередня оцінка є задовільною, тож ми очікуємо, що цей процес незабаром завершиться. Ми також обговорили можливу технічну допомогу з боку МВФ, спрямовану на покращення податкового адміністрування та більш сприятливу податкову систему, забезпечуючи при цьому сталість боргового навантаження”, — заявила очільниця фонду після розмови.

У МВФ очікують, що виконання попередніх умов для отримання чергового траншу Україною завершиться до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчої ради МВФ для обговорення угоди.

Також Лагард підкреслила, що під час розмови з українським лідером вони “підтвердили позитивні стосунки та співпрацю між Україною та МВФ”.

Як раніше інформував УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.

У ніч на понеділок, 26 листопада, було екстрено скликано засідання Ради нацбезпеки та оборони, у ході якого координаційний орган із питань національної безпеки і оборони при Президентові України підтримав проект рішення про запровадження в Україні воєнного стану. З відповідною пропозицією РНБО звернулася до президента України Петра Порошенка. Особливий правовий режим пропонувалося запровадити на 60 днів. Український президент підтримав пропозицію військового комітету при главі держави, скоротивши термін дії особливого правового режиму до 30 днів. Воєнний стан діятиме на території 10 областей України, які межують із територією РФ та невизнаним Придністров’ям — Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська — та внутрішніх водах керченської акваторії.

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