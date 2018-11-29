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В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By

В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By

Киев  •  УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард подтвердила, что несмотря на введение военного положения фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт специального агентства Организации Объединенных Наций.

28 ноября Лагард провела телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.

“У меня сегодня была конструктивная беседа с президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, и мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится. Мы также обсудили возможную техническую помощь со стороны МВФ, направленную на улучшение налогового администрирования и более благоприятную налоговую систему, обеспечивая при этом устойчивость долговой нагрузки”, — заявила руководительница фонда после разговора.

В МВФ ожидают, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украине завершится до 10 декабря 2018 года, и в ближайшее время будет созвано заседание Исполнительного совета МВФ для обсуждения сделки.

Также Лагард подчеркнула, что во время разговора с украинским лидером они “подтвердили положительные отношения и сотрудничество между Украиной и МВФ”.

Как ранее информировал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.

В ночь на понедельник, 26 ноября, было экстренно созвано заседание Совета нацбезопасности и обороны, в ходе которого координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины поддержал проект решения о введении в Украине военного положения. С соответствующим предложением СНБО обратилась к президенту Украины Петра Порошенко. Особый правовой режим предлагалось ввести на 60 дней. Украинский президент поддержал предложение военного комитета при главе государства, сократив срок действия особого правового режима до 30 дней. Военное положение будет действовать на территории 10 областей Украины, которые граничат с территорией РФ и непризнанным Приднестровьем — Винницкая, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Киевская, Херсонская — и внутренних водах керченской акватории.

Украинские Национальные Новости

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