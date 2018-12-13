НБУ ожидает получить транш от МВФ до 25 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда в 25 декабря 2018 года в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл. Об этом сказал на пресс-конференции председатель НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"Заседание Совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будет рассматриваться украинский вопрос. Мы ожидаем положительное решение по принятию программы Stand-by на замену действующей сегодня программы расширенного финансирования. Мы ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества (25 декабря - ред.), как я уже говорил в одном из интервью", - сказал глава НБУ.
Смолий рассказал, что они рассчитывают на получение транша в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долл.
Напомним, Международный валютный фонд назначил совет директоров о сотрудничестве с Украиной на 18 декабря.
МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.