МВФ: світовий борг становить понад 86 тис доларів США на людину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) встановив, що світовий борг досяг рекордно високого рівня у 184 трлн. доларів США. Про це йдеться в останньому оновленні бази даних МВФ, передає УНН з посиланням на Dawn.
Дані МВФ показують, що в середньому світовий борг в даний час перевищує 86 тис. доларів США на людину, що більш ніж в два з половиною рази перевищує середній дохід на душу населення. Оновлена цифра світового боргу дорівнює 225% світового ВВП у 2017 році.
«На частку трьох найбільших позичальників в світі (США, Китаю і Японії) припадає більше половини світового боргу, що перевищує їх частку в світовому виробництві», - йдеться в повідомленні МВФ.
Набір даних включає загальний валовий борг (приватного і державного) нефінансового сектора для незбалансованої групи з 190 країн з розвиненою економікою, країн з ринковою економікою та країн з низьким рівнем доходу, починаючи з 1950 року.
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Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня 2018 року у розмірі від 1,4 до 1,9 млрд дол.