МВФ: мировой долг составляет более 86 тыс долларов США на человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) установил, что мировой долг достиг рекордно высокого уровня в 184 трлн. долларов США. Об этом говорится в последнем обновлении базы данных МВФ, передает УНН со ссылкой на Dawn.
Данные МВФ показывают, что в среднем мировой долг в настоящее время превышает 86 тыс. долларов США на человека, что более чем в два с половиной раза превышает средний доход на душу населения. Обновленная цифра мирового долга равна 225% мирового ВВП в 2017 году.
“На долю трех крупнейших заемщиков в мире (США, Китая и Японии) приходится более половины мирового долга превышает их долю в мировом производстве”, — говорится в сообщении МВФ.
Набор данных включает общий валовой долг (частного и государственного) нефинансового сектора для несбалансированной группы из 190 стран с развитой экономикой, стран с рыночной экономикой и стран с низким уровнем дохода, начиная с 1950 года.
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Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда в 25 декабря 2018 в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл.