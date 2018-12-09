В НБУ розповіли, який борг має виплатити Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Україна в 2019-2020 роках повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Якова Смолія для Vox Ukraine.
"2019 критично важливий: вибори президентські, і парламентські, плюс у нас накладається графік істотних платежів Уряду за зовнішнім боргом. В 2019-2020 рр. Україна повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі. І без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована", - заявив глава Нацбанку.
В інтерв'ю додається, що глава НБУ розраховує, що засідання ради директорів МВФ щодо кредитування України має відбутися до Різдвяних свят.
Нагадаємо, прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2018 року становили 333,8 млн доларів