Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2018 року становили 333,8 млн доларів. Про це свідчать дані Держстату України, передає УНН. 

“Прямі інвестиції в економіку України (у тому числі акціонерний капітал та боргові інструменти) станом на 1 жовтня 2018 року становили 40 345,9 млн доларів, що на 333,8 млн доларів більше, ніж на початок року”, — свідчать дані.

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Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) станом на 1 січня становив 40 012,1 мільйонів доларів.

За даними статистичного відомства, найбільше інвестицій за 9 місяців надійшло з Німеччини — 141,8 млн доларів, Великобританії — 103,5 млн доларів, Нідерландів — 57,7 млн доларів.

Станом на 1 жовтня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 24 544,5 млн доларів, у тому числі Кіпр — 8 919,7 млн доларів, Нідерланди — 6 452,7 млн доларів, Великобританія — 2 047,9 млн доларів, Німеччина — 1 824,7 млн доларів, Австрія — 1 018,8 млн доларів.

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Інвестиції Росії в економіку України з початку року не змінилися і становлять 797,1 млн доларів.

У Держстаті зазначили, що прямі інвестиції з урахуванням боргових інструментів (позики, торгові кредити інвесторів) станом на 1 жовтня 2018 року досягли 40 345,9 млн грн, що на 333,8 млн доларів більше, ніж на початок року.

Раніше перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що капітальні інвестиції в І півріччі 2018 року зросли на 26,6%.

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