Україні вдалося трохи скоротити держборг

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 89062 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 152855 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 97349 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 330223 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 168256 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 141644 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194899 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123452 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107910 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104586 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127712 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37556 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146554 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27791 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 70767 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71063 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 89049 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 152843 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 146823 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 330213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17777 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19724 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 27980 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 37742 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 127891 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Україні вдалося трохи скоротити держборг

Київ • УНН

 • 11188 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За 10 місяців 2018 року державний та гарантований державою борг України зменшився на 18,69 млрд грн до 2093,08 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України. 

Україні вдалося трохи скоротити держборг

“Державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2018 року становив 2 093,08 млрд грн або 74,32 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо ключові проблеми із наповнюваністю держбюджету-2018

Протягом жовтня 2018 року сума боргу зменшилась у доларовому еквіваленті на 0,35 млд доларів і на 19,88 млрд грн у гривневому.

Станом на 31 жовтня зовнішній борг становив 1 329,62 млрд грн або 47,21 млрд доларів, внутрішній борг — 763,45 млрд грн або 27,11 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 811,43 млрд грн або 64,32 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 281,65 млрд грн або 10,00 млрд доларів.

Станом на 31 грудня 2017 року держборг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,99 млрд доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, що чекає гривню після введення воєнного стану

Нагадаємо, згідно з даними Рахункової палати, у 2018 році виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, і становили більше 25%  здійснених у січні-вересні цього року витрат державного бюджету.

23 листопада  Верховна Рада погодила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 89 мільярдів 989 мільйонів гривень. 19 жовтня Кабмін підвищив ціни на газ для населення на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м. З урахуванням усіх вимог МВФ було погоджено нову 14-місячну програму з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пікові виплати України по боргам у 2019 році "з'їдять" 40% доходів казни

Наразі Україна, окрім траншу МВФ, очікує надходження першої частини траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59