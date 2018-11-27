Україні вдалося трохи скоротити держборг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За 10 місяців 2018 року державний та гарантований державою борг України зменшився на 18,69 млрд грн до 2093,08 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
“Державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2018 року становив 2 093,08 млрд грн або 74,32 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.
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Протягом жовтня 2018 року сума боргу зменшилась у доларовому еквіваленті на 0,35 млд доларів і на 19,88 млрд грн у гривневому.
Станом на 31 жовтня зовнішній борг становив 1 329,62 млрд грн або 47,21 млрд доларів, внутрішній борг — 763,45 млрд грн або 27,11 млрд доларів.
Державний борг України становив 1 811,43 млрд грн або 64,32 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 281,65 млрд грн або 10,00 млрд доларів.
Станом на 31 грудня 2017 року держборг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,99 млрд доларів.
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Нагадаємо, згідно з даними Рахункової палати, у 2018 році виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, і становили більше 25% здійснених у січні-вересні цього року витрат державного бюджету.
23 листопада Верховна Рада погодила держбюджет на 2019 рік із дефіцитом 89 мільярдів 989 мільйонів гривень. 19 жовтня Кабмін підвищив ціни на газ для населення на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м. З урахуванням усіх вимог МВФ було погоджено нову 14-місячну програму з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
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Наразі Україна, окрім траншу МВФ, очікує надходження першої частини траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро.