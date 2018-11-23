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ЄС обіцяє надати Україні транш якнайшвидше

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Європейський союз обіцяє надати Україні макрофінансова допомогу у найкоротші терміни. Про це в коментарі УНН сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Ви знаєте, ми сподіваємось, що в найближчим часом буде можливість виплатити цю макрофінансову допомогу, оскільки ми знаємо, що існує потреба в зовнішньому фінансуванні. Тому дуже важливо, щоб ми справді сприяли цьому", - сказав Мінгареллі, відповідаючи на запитання журналіста щодо термінів надання Україні макрофінансової допомоги.

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Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро.

Варто нагадати, що парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів (у другому читанні) та 240 нардепів (в цілому).

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