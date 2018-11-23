ЄС обіцяє надати Україні транш якнайшвидше

"Ви знаєте, ми сподіваємось, що в найближчим часом буде можливість виплатити цю макрофінансову допомогу, оскільки ми знаємо, що існує потреба в зовнішньому фінансуванні. Тому дуже важливо, щоб ми справді сприяли цьому", - сказав Мінгареллі, відповідаючи на запитання журналіста щодо термінів надання Україні макрофінансової допомоги.



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Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро.



Варто нагадати, що парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів (у другому читанні) та 240 нардепів (в цілому).



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