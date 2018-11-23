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Бюджет-2019: якою буде мінімальна зарплата

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державний бюджету України на 2019 рік схвалено, передає УНН.

Законом встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет схвалено: основні показники

Також З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум має зрости до 1853 гривень, що на 255 грн більше ніж зараз.

Нагадуємо, мінімальна заробітна плата для військовослужбовців буде становити 10 тисяч гривень. Про це під час голосування за Державний бюджет на 2019 рік сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

Варто нагадати, що парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів (у другому читанні) та 240 нардепів (в цілому).

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