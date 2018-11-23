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Прожитковий мінімум закладений у Держбюджеті

Прожитковий мінімум закладений у Держбюджеті

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. З 1 січня 2019 року він має зрости до 1853 гривень, що на 255 грн більше ніж зараз. Про це УНН повідомляє з посиланням на схвалений Державний бюджет України на 2019 рік.

У головному кошторисі країни передбачений такий розмір прожиткового мінімуму:

* з 1 липня 2019 року — 1936 гривень;

* з 1 грудня 2019 року — 2027 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення на 2019 рік встановлено такий прожитковий мінімум:

* для дітей до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 грн, з 1 липня — 1699 грн, з 1 грудня — 1779 грн;

* для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2218 грн;

* для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 грн, з 1 липня — 2007 грн, з 1 грудня — 2102 грн;

* для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 грн, з 1 липня — 1564 грн, з 1 грудня — 1638 грн.

Нагадуємо, мінімальна заробітна плата для військовослужбовців буде становити 10 тисяч гривень. Про це під час голосування за Державний бюджет на 2019 рік сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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