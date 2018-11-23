Мінімальну заробітну плату для військових хочуть підняти

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мінімальна заробітна плата для військовослужбовців буде становити 10 тисяч гривень. Про це під час голосування за Державний бюджет на 2019 рік сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.