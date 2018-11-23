Мінімальну заробітну плату для військових хочуть підняти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мінімальна заробітна плата для військовослужбовців буде становити 10 тисяч гривень. Про це під час голосування за Державний бюджет на 2019 рік сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
“У бюджеті закладена ініциатива президента — це 10 тисяч гривень мінімальна заробітна плата вже з 1 січня 2019 року для наших військових. Зараз 7 тисяч”, — сказав Гройсман.
Під час свого виступу у ВР Гройсман також наголосив, що будуть продовжені всі ті програми, які влада проводить останні роки.
Нагадаємо, ВР схвалила Державний бюджет України.