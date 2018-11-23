Мінімальну заробітну плату для військових хочуть підняти

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мінімальна заробітна плата для військовослужбовців буде становити 10 тисяч гривень. Про це під час голосування за Державний бюджет на 2019 рік сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“У бюджеті закладена ініциатива президента — це 10 тисяч гривень мінімальна заробітна плата вже з 1 січня 2019 року для наших військових. Зараз 7 тисяч”, — сказав Гройсман.

Під час свого виступу у ВР Гройсман також наголосив, що будуть продовжені всі ті програми, які влада проводить останні роки.

Нагадаємо, ВР схвалила Державний бюджет України.

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