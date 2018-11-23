Минимальную заработную плату для военных хотят поднять
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 тысяч гривен. Об этом во время голосования за Государственный бюджет на 2019 год сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.
“В бюджете заложена инициатива президента — это 10 тысяч гривен минимальная заработная плата уже с 1 января 2019 года для наших военных. Сейчас 7 тысяч”, — сказал Гройсман.
Во время своего выступления в ВР Гройсман также подчеркнул, что будут продолжены все те программы, которые власть проводит последние годы.
Напомним, ВР приняла Государственный бюджет Украины.