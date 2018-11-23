Прожиточный минимум заложен в Госбюджете

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. С 1 января 2019 года он должен вырасти до 1853 гривен, что на 255 грн больше, чем сейчас. Об этом УНН сообщает со ссылкой на одобренный Государственном бюджете Украины на 2019 год.

В главной смете страны предусмотрен такой размер прожиточного минимума:

* С 1 июля 2019 года — 1 936 гривен;

* С 1 декабря 2019 года — 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 года установлен такой прожиточный минимум:

* Для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года — 1626 грн, с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;

* Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;

* Для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года — 1921 грн, с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;

* Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года — 1497 грн, с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.

Напоминаем, минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 тысяч гривен. Об этом во время голосования за Государственный бюджет на 2019 год сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

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