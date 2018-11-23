Бюджет-2019: какой будет минимальная зарплата

Законом установлен в 2019 году минимальную заработную плату:



в месячном размере: с 1 января - 4173 гривны;



в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривны.





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Также с 1 января 2019 прожиточный минимум должен вырасти до 1853 гривен, что на 255 грн больше чем сейчас.



Напоминаем, минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 000 гривен. Об этом во время голосования за Государственный бюджет на 2019 сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.



Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.



Стоит напомнить, что парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 нардепов (в целом).