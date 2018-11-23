Бюджет-2019: какой будет минимальная зарплата

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92172 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104905 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137631 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165407 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бюджет-2019: какой будет минимальная зарплата

Бюджет-2019: какой будет минимальная зарплата

Киев  •  УНН

 • 127629 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2019 год одобрено, передает УНН.

Законом установлен в 2019 году минимальную заработную плату:

  • в месячном размере: с 1 января - 4173 гривны;
  • в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривны. 


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Также с 1 января 2019 прожиточный минимум должен вырасти до 1853 гривен, что на 255 грн больше чем сейчас.

Напоминаем, минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 000 гривен. Об этом во время голосования за Государственный бюджет на 2019 сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

Стоит напомнить, что парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 нардепов (в целом).

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