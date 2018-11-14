Державна казна за рік "схудла" на 2,8%

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду держбюджету з початку 2018 року виріс до 94 млн грн, доходи не виконано на 17,2 млрд грн, або 2,8%. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України у висновках про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік за січень-вересень 2018 року, передає УНН.