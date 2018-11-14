Державна казна за рік "схудла" на 2,8%

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Обсяг невиконання плану надходжень загального фонду держбюджету з початку 2018 року виріс до 94 млн грн, доходи не виконано на 17,2 млрд грн, або 2,8%. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України у висновках про стан виконання закону про Державний бюджет України на 2018 рік за січень-вересень 2018 року, передає УНН. 

“Невиконання плану надходжень загального фонду держбюджету зросло з 74 млрд грн у I півріччі до 94 млрд грн у січні-вересні 2018 року. Це стало основною причиною невиконання плану видатків загального фонду за підсумками 3 кварталів 2018 року на 57,7 млрд грн, або 8,5%”, — заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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Упродовж січня-вересня 2018 року вдвічі уповільнилися темпи зростання обсягів виробництва у промисловості з 3,6% до 1,8%. Також, на відміну від 2017 року, зменшилося надходження іноземних інвестицій.

Борги платників податків перед державним бюджетом збільшилися до 82 млрд грн. А залишки невідшкодованого ПДВ платникам зросли впродовж звітного періоду до 17,8 млрд грн. При цьому залишається невирішеною проблема відшкодування сум ПДВ за заявами платників, поданими до 1 лютого 2016 року, в обсязі 4,6 млрд грн.

Неотримання чергового траншу МВФ ускладнило залучення коштів до загального фонду від інших міжнародних організацій і на міжнародних ринках капіталу. Із запланованих 90,3 млрд грн отримано від приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішньої державної позики 19,4 млрд грн. Дохідність цих ОВДП майже 9%. В жовтні ціна зовнішніх запозичень перевищила 9%, а внутрішніх у гривні зросла до 19%.

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Надходження від приватизації державного майна за січень-вересень склали 10,6 млрд грн, відстаючи від плану 22,5 млрд грн.

Третину загального обсягу видатків державного бюджету у звітному періоді становили надані з державного бюджету трансферти місцевим бюджетам. При цьому за окремими субвенціями, спрямованими на соціально-економічний розвиток регіонів, наявні значні залишки невикористаних коштів.

Також обсяг державного та гарантованого державою боргу у січні-вересні 2018 року перевищує 2 трлн грн. При цьому виплати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, і становили більше 25% здійснених у січні-вересні цього року витрат державного бюджету.

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Раніше було названо ключові проблеми із наповнюваністю держбюджету-2018.

Нагадаємо, у вересні Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Згодом у Мінфіні заявили, що Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму — навесні 2019 року.

При цьому рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що Україна найімовірніше отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року, залежно від термінів схвалення Бюджету 2019 року.

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