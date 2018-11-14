Государственная казна за год "похудела" на 2,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Объем невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета с начала 2018 года вырос до 94 млн грн, доходы не выполнены на 17,2 млрд грн, или 2,8%. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины в выводах о состоянии выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год за январь-сентябрь 2018 года, передает УНН.
“Невыполнение плана поступлений общего фонда госбюджета возросло с 74 млрд грн в I полугодии до 94 млрд грн в январе-сентябре 2018 года. Это стало основной причиной невыполнения плана расходов общего фонда по итогам 3 кварталов 2018 на 57,7 млрд грн, или 8,5%”, - заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
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В течение января-сентября 2018 года вдвое замедлились темпы роста объемов производства в промышленности с 3,6% до 1,8%. Также, в отличие от 2017 года, сократилось поступление иностранных инвестиций.
Долги налогоплательщиков перед государственным бюджетом увеличились до 82 млрд грн. А остатки невозмещенного НДС плательщикам выросли в течение отчетного периода к 17,8 млрд грн. При этом остается нерешенной проблема возмещения сумм НДС по заявлениям плательщиков, предоставленным до 1 февраля 2016 года, в объеме 4,6 млрд грн.
Неполучение очередного транша МВФ усложнило привлечение средств в общий фонд от других международных организаций и на международных рынках капитала. Из запланированных 90,3 млрд грн получено от частного размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа 19,4 млрд грн. Доходность этих ОВГЗ почти 9%. В октябре цена внешних заимствований превысила 9%, а внутренних в гривне выросла до 19%.
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Поступления от приватизации государственного имущества за январь-сентябрь составили 10,6 млрд грн, отставая от плана 22,5 млрд грн.
Треть общего объема расходов государственного бюджета в отчетном периоде составили предоставленные из государственного бюджета трансферты местным бюджетам. При этом по отдельным субвенциям, направленными на социально-экономическое развитие регионов, имеются значительные остатки неиспользованных средств.
Также объем государственного и гарантированного государством долга в январе-сентябре 2018 года превышает 2 трлн грн. При этом выплаты на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, и составили более 25% осуществленных в январе-сентябре этого года расходов государственного бюджета.
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Ранее были названы ключевые проблемы с наполняемостью госбюджета −2018.
Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.
Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую же сумму — весной 2019 года.
При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировал, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина сможет получить до конца года, в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года.