Государственная казна за год "похудела" на 2,8%

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Объем невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета с начала 2018 года вырос до 94 млн грн, доходы не выполнены на 17,2 млрд грн, или 2,8%. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины в выводах о состоянии выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год за январь-сентябрь 2018 года, передает УНН.