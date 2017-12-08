Фонд держмайна затвердив підприємства під приватизацію у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році. Це список з майже 100 об’єктів, які за класифікацією відносяться до групи В,Г,Є, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.
Відповідно до переліку підприємств для приватизації запропоновано низку енергетичних компаній, Сумихімпром, Львівський завод “Автонавантажувач”, “Оснастка”, Криворізька теплоцентраль, Львівська вугільна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат та інші.
За словами голови ФДМУ Віталія Трубарова, Фонд планує виконати план надходження від приватизації у розмірі 22,5 мільярдів гривень.
"Це реальна сума, яку Фонд виконає. Найближчим часом Верховна Рада прийме новий закон про приватизацію, який не лише спростить процес приватизації і скоротить терміни підготовки, а й стане зрузумілим інвесторам. Тому наступний рік має стати роком великої приватизації", - зазначив В.Трубаров.
Він також зазначив, що щодо низки підприємств вже ведеться приватизаційна підготовка, аби на весну 2018 року вийти на безпосередній продаж таких об’єктів як Центренерго, ОПЗ, енергокомпаній та інших підприємств.
За даними відомства, для ОПЗ та Центренерго затвердили фінплан на 2018 рік. Чистий дохід ОПЗ у 2018 році має становити 3,4 млрд грн, що на 28% у порівнянні з попереднім роком. Натомість чистий дохід для Центренерго має збільшитися на 22% і становити 16,6 млрд грн. Такі показники фінпланів затвердив урядовий комітет.
Як повідомляв УНН, Держбюджетом на 2018 рік передбачаються надходження від приватизації у 22 млрд грн.