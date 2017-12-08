Фонд держмайна затвердив підприємства під приватизацію у 2018 році

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Фонд державного майна затвердив перелік підприємств, які підлягають приватизації у 2018 році. Це список з майже 100 об’єктів, які за класифікацією відносяться до групи В,Г,Є, передає УНН з посиланням на прес-службу ФДМУ.