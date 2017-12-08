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Фонд госимущества утвердил предприятия под приватизацию в 2018 году

Фонд госимущества утвердил предприятия под приватизацию в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 19765 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. Это список из почти 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Согласно перечню предприятий, для приватизации предложен ряд энергетических компаний, Сумыхимпром, Львовский завод "Автопогрузчик", "Оснастка", Криворожская теплоцентраль, Львовская угольная компания, Запорожский титано-магниевый комбинат и другие.

По словам главы ФГИУ Виталия Трубарова, Фонд планирует выполнить план поступления от приватизации в размере 22,5 миллиарда гривен.

"Это реальная сумма, которую Фонд выполнит. В ближайшее время Верховная Рада примет новый закон о приватизации, который не только упростит процесс приватизации и сократит сроки подготовки, но и станет понятным инвесторам. Поэтому следующий год должен стать годом большой приватизации", - отметил В.Трубаров.

Он также отметил, что по ряду предприятий уже ведется приватизационная подготовка, чтобы на весну 2018 года выйти на непосредственную продажу таких объектов как Центрэнерго, ОПЗ, энергокомпаний и других предприятий.

По данным ведомства, для ОПЗ и Центрэнерго утвердили финплан на 2018 год. Чистый доход ОПЗ в 2018 году должен составлять 3,4 млрд грн, что на 28% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистый доход для Центрэнерго должен увеличиться на 22% и составить 16,6 млрд грн. Такие показатели финпланов утвердил правительственный комитет.

Как сообщал УНН, Госбюджетом на 2018 год предусматриваются поступления от приватизации в 22 млрд грн.

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