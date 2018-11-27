Украине удалось немного сократить госдолг
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За 10 месяцев 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 18,69 млрд грн до 2093,08 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
“Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2018 года составил 2 093,08 млрд грн или 74,32 млрд долларов”, — говорится в сообщении.
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В течение октября 2018 года сумма долга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,35 млрд долларов и на 19,88 млрд грн в гривневом.
По состоянию на 31 октября внешний долг составлял 1 329,62 млрд грн или 47,21 млрд долларов, внутренний долг — 763,45 млрд грн или 27,11 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 1 811,43 млрд грн или 64,32 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 281,65 млрд грн или 10,00 млрд долларов.
По состоянию на 31 декабря 2017 года госдолг Украины составлял 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,99 млрд долларов.
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Напомним, согласно данным Счетной палаты, в 2018 году выплаты на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, и составили более 25% осуществленных в январе-сентябре этого года расходов государственного бюджета.
23 ноября Верховная Рада согласовала госбюджет на 2019 год с дефицитом 89 миллиардов 989 миллионов гривен. 19 октября Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м. С учетом всех требований МВФ была согласована новая 14-месячная программа с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
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Сейчас Украина, кроме транша МВФ, ожидает поступления первой части транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро.