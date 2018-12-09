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В НБУ рассказали, какой долг должен выплатить Украине

Киев • УНН

 • 21235 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украина в 2019-2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Якова Смолия для Vox Ukraine.

В НБУ рассказали, какой долг должен выплатить Украине

"2019 критически важен: выборы президентские, и парламентские, плюс у нас накладывается график существенных платежей Правительства по внешнему долгу. В 2019-2020 гг. Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи. И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средств Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснована", - заявил глава Нацбанка.

В интервью добавляется, что глава НБУ рассчитывает, что заседание совета директоров МВФ о выделении кредита Украине должно состояться до Рождественских праздников.

Напомним, прямые иностранные инвестиции в Украину за 9 месяцев 2018 составили 332,8 миллионов долларов

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