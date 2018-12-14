МВФ визначиться з датою і точною сумою траншів для України наступного тижня

"Між МВФ та Україною було укладено угоду щодо нової угоди stand-by. Це буде еквівалентно приблизно 3,9 млрд доларів США. Все вірно, це буде розглянуто нашою радою директорів 18 грудня, наступного тижня, можу це підтвердити", - зазначив Райс.



Так, раніше Міжнародний валютний фонд призначив раду директорів щодо співробітництва з Україною на 18 грудня.



"Що стосується першої виплати і точної суми, це рішення буде прийматись радою директорів наступного тижня, тому ви отримаєте цю інформацію наступного тижня", - сказав він.



Відповідаючи на питання журналіста щодо співпраці МВФ з Україною в контексті недавніх подій (загострення на Азові і введення воєнного стану в Україні – ред.), директор прес-офісу зауважив, що "це продовжується".



"Українська влада підтвердила свої зобов'язання продовжувати запровадження макроекономічної політики, а також реформ з метою залучення інвестицій та досягнення стійкого зростання. Отже, знов таки, ми очікуємо, що це просуватиметься далі, як заплановано, наступного тижня", - підкреслив він.



Як повідомляв УНН, Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня.